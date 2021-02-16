محمد عبدالرءوف يفوز بمقعد الأمانة العامة لصندوق اتحاد المقاولين

قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بمقر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد وبحضور 35 عضوًا بالاتحاد المصري لإجراءات انتخابات لترشح على مقعد الأمانة العامة لصندوق الاتحاد وعضو هيئة المكتب.وأوضح «شمس الدين» فى تصريحات لـ«الدستور»، أن الانتخابات أسفرت عن نجاح المهندس محمد عبد الرءوف بمقعد الأمانة العامة لصندوق الاتحاد خلفًا عن المهندس إسماعيل عثمان، وفوز المهندس أسامة المبيض بعضوية هيئة مكتب الاتحاد بالتزكية.وأشار إلى أن الانتخابات أجريت بحضور كل من المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد، وهشام يسري الأمين العام، والمهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء وعضو مجلس الإدارة، وكل من المهندس صفوان السلمي وسعدالدين فرج، وفوزي الرافعي وسيد فاروق، وممدوح مرشدي، وطارق الجمل، وعمرو عشماوي، والدكتور ممدوح محمد محمود، وعبدالحميد مصطفي، ومحمد عبدالرءوف، وأحمد عبدالحفيظ، وأحمد مصطفي، وعلي مصطفي، وأحمد عفيفي، أحمد ربيع، ومخلص فاروق، الجميل يونس، أسامة المبيض، ثروة فتح الباب، وأشرف الحفناوي، وحسن بدوي، وحسن مصطفي خليل، وحمدي البدري، وعبدالمنعم عثمان، وحمدي شحاتة.