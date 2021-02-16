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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم ينفي حقيقة النماذج الاسترشادية المتداولة لامتحانات صفوف النقل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:57 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنسوبة للوزارة، كنماذج استرشادية لتعريف طلاب صفوف النقل، بشكل الامتحان المجمع المقرر عقده عن منهج الفصل الدراسي الأول، في ورقة واحدة.

وأكد شوقي، في تصريحات صحفية، أن هذه النماذج هي نماذج امتحانات الدور الثاني التي أداها طلاب صفوف النقل العام الدراسي الماضي أغسطس 2020، حيث لجأت الوزارة بالفعل لطريقة الامتحان المجمع في امتحانات الدور الثاني العام لصفوف النقل العام الدراسي الماضي، لتقليل أيام حضور الطلاب في المدارس واللجان خوفا عليهم من كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة لم ترسل مواصفات امتحان طلاب النقل للمديريات بعد، قائلا: "أرجو أن تتركوا لنا تصميم الامتحانات ونظم التقييم التي تتناسب مع الوضع الحالي ولنقلل الجدل ونتجه إلى العمل، لأن العمل ضخم ولا نستطيع أن نتركه للرد على أسئلة لا تنتهي ليلا نهارا، وسوف نعلن التفاصيل تباعا.

وشدد "شوقي" أن مواصفات ورقة الامتحان المجمع لطلاب النقل، التي ستطبق العام الدراسي الحالي في امتحانات الفصل الدراسي الأول، ستكون مختلفة عن مواصفات النماذج المتداولة حاليا على السوشيال ميديا والخاصة بامتحانات الدور الثاني العام الماضي، والذي أداه الطلاب في أغسطس الماضي.

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