الإمارات: تقديم أكثر من 111 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، 111 ألفا و890 جرعة لقاح فيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5 ملايين و198 ألفا و725 جرعة، بمعدل توزيع 52.56 جرعة لكل 100 شخص.وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كورونا" وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس (كوفيد-19).