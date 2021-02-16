الإمارات: تقديم أكثر من 111 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:38 م
أ ش أطباعة
قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، 111 ألفا و890 جرعة لقاح فيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5 ملايين و198 ألفا و725 جرعة، بمعدل توزيع 52.56 جرعة لكل 100 شخص.
وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كورونا" وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس (كوفيد-19).
وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كورونا" وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس (كوفيد-19).