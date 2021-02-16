جامعة كفر الشيخ: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 27 فبراير

كلف الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عمداء الكليات، اليوم الثلاثاء، بتعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021، لتبدأ 27 فبراير الحالي وأيضا بدأ الدراسة في الكليات التي ليس بها أعمال امتحانات ومتابعة التجهيزات المطلوبة، وتطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية، طبقا لخطة الجامعة لضمان سلامة جميع المشاركين.وأكد دسوقي حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخريج الطلاب دون ضرر حرصًا على مستقبلهم.وقال رئيس الجامعة، إن تأجيل موعد الامتحانات يأتي وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تمديد إجازة الفصل الدراسي الأول أسبوعًا، بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا.وشدد رئيس الجامعة على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات في كلياتهم وتوفير سبل الراحة للطلاب، والعمل على حل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة.