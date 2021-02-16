بكين تحتج رسميًا على مبادرة كندية حول «الاحتجاز التعسفى للأجانب»

أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن استيائها ومعارضتها الشديدة إزاء إطلاق كندا مبادرة تضم 58 دولة تدعو لوقف الاحتجاز التعسفي للأجانب، فيما قدمت الصين احتجاجًا رسميًا لكندا بهذا الشأن.جاء ذلك في تصريح لمتحدث باسم السفارة الصينية في كندا، اليوم الثلاثاء؛ تعليقًا على إطلاق كندا أمس مبادرة تضم 58 دولة تهدف لمنع الدول من احتجاز مواطنين أجانب لاستخدامهم كورقة ضغط دبلوماسي، وهي ممارسة تقول أوتاوا وواشنطن إن الصين ودولًا أخرى تستخدمها.وقال المتحدث إن "الجانب الكندي أصدر ما يسمى إعلان وقف الاحتجاز التعسفي مع بعض الدول الأخرى، ونسق مع شخص من منظمة (هيومان رايتس ووتش) لاتهام الصين بالاحتجاز التعسفي للكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور (المحتجزين لدى الصين في اتهامات تتعلق بتقويض الأمن القومي) عند إطلاق الإعلان الذي يشوه الحقائق تماما وسيئ النية".وأضاف المتحدث "كما يعرف الجميع أن قضية منغ وان تشو (المديرة التنفيذية بشركة هواوي الصينية والمحتجزة لدى كندا بناء على طلب أمريكي) هي حادث سياسي تمامّا، حيث احتجزت كندا منغ بشكل تعسفي لأكثر منذ عامين رغم أنها مواطنة صينية بريئة لم تنتهك أي قانون كندي على الإطلاق، وإن الجانب الكندي قد انتهك بذلك وبشكل صارخ الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنة صينية، وهو ما يعد احتجازًا تعسفيًا بكل ما للكلمة من معنى".وتابع "من ناحية، يدعي الجانب الكندي أنه يتمسك بسيادة القانون ويعارض الاحتجاز التعسفي، ومن ناحية أخرى يساعد الولايات المتحدة على استخدام منغ كورقة مساومة لقمع الشركات الصينية، هذا النوع من العمل لا يختلف عن لص يصرخ للقبض على لص آخر".واعتبر المتحدث أن ما وصفها بـ"محاولة الجانب الكندي الضغط على الصين باستخدام (دبلوماسية مكبرات الصوت) أو الحشد غير مجدية تمامًا ولن تصل به إلا نحو طريق مسدود".