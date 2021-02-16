فحص 1152 مواطنا في قافلة طبية بنجع الرماش بقنا

نظمت مديرية الصحة بمحافظة قنا، قافلة طبية بنجع الرماش بمركز قنا الأحد والإثنين الماضيين، في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية، لا سيما الأكثر احتياجا منها.وأوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1152 حالة بواقع 365 أطفال، و276 باطنة، 232 جلدية، 88 نساء، 75 تنظيم أسرة، 74 أسنان، 51 جراحة‪.وأشار الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعية في إحدى قرى المحافظة، لا سيما الأكثر احتياجا منها بالإضافة إلى القوافل الاستثنائية، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 112 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.