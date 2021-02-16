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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 1152 مواطنا في قافلة طبية بنجع الرماش بقنا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:35 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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نظمت مديرية الصحة بمحافظة قنا، قافلة طبية بنجع الرماش بمركز قنا الأحد والإثنين الماضيين، في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية، لا سيما الأكثر احتياجا منها.

وأوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1152 حالة بواقع 365 أطفال، و276 باطنة، 232 جلدية، 88 نساء، 75 تنظيم أسرة، 74 أسنان، 51 جراحة‪.

وأشار الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعية في إحدى قرى المحافظة، لا سيما الأكثر احتياجا منها بالإضافة إلى القوافل الاستثنائية، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 112 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

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