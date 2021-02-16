قطر تسجل 446 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 408 حالات إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و38 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 158138 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9584 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1475845 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 9244 حالة.وسجلت قطر حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 256 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 138 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 148638 حالة.