رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: المجمع الطبى بالإسماعيلية خطوة فى طريق تنمية القطاع الصحى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:05 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
طباعة
قال محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن مشروعات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحية هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا وكلفت الدولة ما يقارب من 120 مليار جنيه.

وأضاف أن مبادرات رئيس الجمهوية في مجال الصحة العامة، شملت إنشاء ملف طبي لجميع أفراد الأسرة، وميكنة المواليد والوفيات، وميكنة صرف الألبان المدعمة للأطفال، وميكنة عملية التطعيمات، وكذلك فتح الملفات الطبية الإلكترونية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد حمزة أن المشروعات الصحية حققت طفرة كبيرة في القطاع الصحي، حيث تم ضخ استثمارات لتنمية القطاع الصحي وتم تطوير البنية التحتية الصحية وتم إنشاء 48 مستشفى نموذجية و29 مستشفى من وزارة الصحة و19 مستشفى جامعية.

وأشار إلى أن إنشاء المجمع الطبي بالإسماعيلية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خطوة في طريق تنمية القطاع الصحي وتقديم خدماته الصحية في مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف حمزة أن الدولة تفعل كل ما بوسعها من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، موجهًا الشكر على المبادرات التي يتبناها السيسي وما تتضمنه في مرحلتها الثانية من تطوير 1500 قرية من قرى مصر، لأنها موجهة لـ 54 مليون مواطن، مؤكدًا أن السيسي يعمل على كل الملفات بالدولة، فضلًا عن أنه يعمل لصالح دعم واستقرار الدولة لإحداث نقلة كبيرة في ملف العشوائيات وتطويرها والصحة والطرق والبنية التحتية كلها في آن واحد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

السيسي يوجه التحية للعاملين في القطاع الصحي

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

الصور

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

image description

رياح شديدة تضرب أسيوط وشركة المياه تعلن الطوارئ

image description

قبل افتتاح الرئيس لها.. ننشر صور الوحدات الصحية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

وزيرة الصحة: مشروع «البلازما» يوفر مليار جنيه سنويًا

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

حملة التلقيح ضد كورونا في البرازيل تسير بوتيرة بطيئة

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»

العادلي وأدول وفراج.. 3 مصريين في نتائج جائزة الطيب صالح

عمرو العادلي بعد حصوله على«الطيب صالح»: لم أتوقع الفوز من بين 300 مشارك

صالون لمناقشة كتاب «تجديد الفكر الاقتصادي» لإبراهيم العيسوي.. غدًا