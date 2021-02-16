برلمانى: المجمع الطبى بالإسماعيلية خطوة فى طريق تنمية القطاع الصحى

قال محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن مشروعات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحية هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا وكلفت الدولة ما يقارب من 120 مليار جنيه.وأضاف أن مبادرات رئيس الجمهوية في مجال الصحة العامة، شملت إنشاء ملف طبي لجميع أفراد الأسرة، وميكنة المواليد والوفيات، وميكنة صرف الألبان المدعمة للأطفال، وميكنة عملية التطعيمات، وكذلك فتح الملفات الطبية الإلكترونية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وأكد حمزة أن المشروعات الصحية حققت طفرة كبيرة في القطاع الصحي، حيث تم ضخ استثمارات لتنمية القطاع الصحي وتم تطوير البنية التحتية الصحية وتم إنشاء 48 مستشفى نموذجية و29 مستشفى من وزارة الصحة و19 مستشفى جامعية.وأشار إلى أن إنشاء المجمع الطبي بالإسماعيلية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خطوة في طريق تنمية القطاع الصحي وتقديم خدماته الصحية في مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحي الشامل.وأضاف حمزة أن الدولة تفعل كل ما بوسعها من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، موجهًا الشكر على المبادرات التي يتبناها السيسي وما تتضمنه في مرحلتها الثانية من تطوير 1500 قرية من قرى مصر، لأنها موجهة لـ 54 مليون مواطن، مؤكدًا أن السيسي يعمل على كل الملفات بالدولة، فضلًا عن أنه يعمل لصالح دعم واستقرار الدولة لإحداث نقلة كبيرة في ملف العشوائيات وتطويرها والصحة والطرق والبنية التحتية كلها في آن واحد.