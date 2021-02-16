«الخروج الأخير» للشاعرة إلهام عفيفي.. مسرحية الحلم العربي

تبقى القضية الفلسطينية هى القضية الأم لكل عربى، فهى القضية الملهبة لمشاعر كل حر والملهمة لأحاسيس كل مبدع، ومن الأعمال الإبداعية المتعلقة بالاراضى الفلسطينية المحتلة مسرحية الخروج الأخير الصادرة حديثا عن دار الأديب للشاعرة المصرية الهام عفيفى وهى مسرحية شعرية كتبتها بالعامية الفلسطينية بطريقة إبداعية متميزة لا تخلو من حبكة درامية منضبطة تبدا من الحلم حيث فلسطين حرة بعد أن خرج منها المحتل، غير مأسوف عليهم بينما أهلها يتحاكون عن أيام المقاومة. يقف الصبية أمام دكانة الحرية للبذور مع المناضل الحاج منصور ويطلبون منه أن يحكى لهم كيف تحقق النصر على العدو الصهيوني. فيبدا الحكى لنعود بطريقة فلاش باك. حيث الشابة زينة التى تجلس فى بيتها وهى غاضبة من زوجها فواز الذى اهملها منذ شهرين هى وابنتها الرضيعة حرية. فيدخل عليها جنود الاحتلال ليفتشوا المكان بحثا عنه لأنه قام بعملية فدائية ضدهم فتفرح لأن زوجها غاب عنها ليحرر أرضه ولكنهم لم يتركوها تنعم بفرحتها فقتلوا طفلتها الرضيعة حرية.واحسنت الشاعرة الهام عفيفى فى اختيار اسماء ابطال قصتها بل وفى رسم الابعاد النفسية لكل شخوص المسرحية. تسرد الهام عذابات الفلسطينيين فى مواجهة المحتل الغاشم حيث يتم القبض على فواز ورفاقه فتتولى زينة المقاومة بمعاونة الشباب الفلسطينى الحر متسلحة بالعلم والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى فينضم لهم شباب الوطن العربى من أقصاه إلى أقصاه فتتبعهم الحكومات العربية فلا يبيع للمحتل ولا يشترى منه، فيفر رجال الأعمال من تل أبيب وتعلق المصانع. رسمت الشاعرة الهام عفيفى خطة تستحق الدراسة فعليا من أجل الخروج الأخير للمحتل والذى اتخذته عنوانا لمسرحيتها، التى انتهت باستعادة الأرض كاملة، ولكنى اعيب عليها انها لم ترجع إلى الشخصية التى بدأت منها وهى شخصية منصور الذى حكى لنا القصة، حيث اعتبرت أن مسرحيتها مجرد حلم لم يتحقق بعد لذا لم ترجع إلى الراوى ليحكى لنا عن نصر لم يتحقق وهى وجهة نظر تحترم على أية حال. كما لاحظنا عدم التزام الشاعرة باللوكيشن الاستاتيكى بطبيعته فى المسرح فخلطت بين كتابة المسرح والسينما. فجاءت الاماكن متعددة فى المسرحية بخلاف ماهو متبع.