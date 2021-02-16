مشروع الصرف الصحى بالطارف يصل للمرحلة النهائية

تفقد اليوم الثلاثاء، العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، سير العمل بالمرحلة النهائية بمشروع الصرف الصحي بالطارف ومد خط الانحدار وخط الصرف بطريق "قنا - الأقصر" الزراعي، بعد التنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق وغلق الطريق محل العمل وتحويله إلى طرق بديلة، واتخاذ كل الإجراءات لخدمة المواطنين وتحقيق سيولة مرورية بالتزامن مع استمرار أعمال الصرف الصحي.وأوضح رئيس مركز القرنة أنه فيما يخص أعمال الصرف الصحى تم نهو 1300 متر من خط الطرد ومتبقى 700 متر، وبالتزامن مع أعمال الصرف الصحى بذات الموقع، تجري توسعة الطريق ونقل 30 من أعمدة الإنارة من إجمالى 113 عمودًا واستكمال باقى الأعمدة وتركيب البلدورات.