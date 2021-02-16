مشروع الصرف الصحى بالطارف يصل للمرحلة النهائية
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:26 م
هدى الأميرطباعة
تفقد اليوم الثلاثاء، العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، سير العمل بالمرحلة النهائية بمشروع الصرف الصحي بالطارف ومد خط الانحدار وخط الصرف بطريق "قنا - الأقصر" الزراعي، بعد التنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق وغلق الطريق محل العمل وتحويله إلى طرق بديلة، واتخاذ كل الإجراءات لخدمة المواطنين وتحقيق سيولة مرورية بالتزامن مع استمرار أعمال الصرف الصحي.
وأوضح رئيس مركز القرنة أنه فيما يخص أعمال الصرف الصحى تم نهو 1300 متر من خط الطرد ومتبقى 700 متر، وبالتزامن مع أعمال الصرف الصحى بذات الموقع، تجري توسعة الطريق ونقل 30 من أعمدة الإنارة من إجمالى 113 عمودًا واستكمال باقى الأعمدة وتركيب البلدورات.
وأوضح رئيس مركز القرنة أنه فيما يخص أعمال الصرف الصحى تم نهو 1300 متر من خط الطرد ومتبقى 700 متر، وبالتزامن مع أعمال الصرف الصحى بذات الموقع، تجري توسعة الطريق ونقل 30 من أعمدة الإنارة من إجمالى 113 عمودًا واستكمال باقى الأعمدة وتركيب البلدورات.