أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

شهدت مدينة دمياط، ظهر اليوم الثلاثاء، رياح شديدة، أثرت على الطرق السريعة والواصلة بين المحافظة ومحافظتي الدقهلية وبورسعيد بالإضافة إلى أمطار خفيفة سقطت في الزرقا ودمياط ودمياط الجديدة.ورفعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حالة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية في حال سقوط أمطار، حيث وجهت الوحدات المحلية للمراكز والمدن للاستعداد للتعامل مع تراكمات الأمطار.