أحياء القاهرة تستعد للتقلبات المناخية (صور)

استعدت أحياء محافظة القاهرة للتقلبات المناخية التي تشهدها المحافظة بالمرور على بالوعات تصريف الأمطار، حسب توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.وقام حي الحدائق تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحى بأعمال تطهير لبالوعات الأمطار بشارع منشية الصدر نزلة ٦ أكتوبر.وقام المحاسب عبد الحميد أبو العزم رئيس حي روض الفرج بتطهير بيارات الـمطار استعدادا لموجة الطقس السيئ.وقام حي شرق مدينة نصر بالانتهاء من تسليك وتطهير خط الصرف الصحي بشارع عثمان عبد الحفيظ من يوسف عباس.وأهاب حى المعادى بمواطنى الحى بعدم وضع سياراتهم أسفل الأشجار خوفا من سقوطها نظرا لسوء الأحوال الجوية.