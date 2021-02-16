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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: مشروع «البلازما» يوفر مليار جنيه سنويًا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:48 م
البلازما
البلازما
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم رفع كفاءة 34 مستشفى صدر وحميات على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية بلغت 438 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية بالقطاع الصحي، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية دور مستشفيات الصدر والحميات في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص 81 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد خلال الجائحة، وذلك باعتبارها حائط الصد الأول لجميع الأمراض المعدية.

ولفتت إلى أنه تم تجهيز 30 مستشفى نموذجيًا على مستوى الجمهورية، والتي تعد نواة تقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية بلغت 4.5 مليار جنيه.

واستعرضت مستجدات العمل بالمشروع القومي لتصنيع البلازما، في إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما وتأمين احتياجات مصر، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع البلازما، ومن المقرر الانتهاء من 20 مركزًا بنهاية العام الجاري.

وأشارت الوزيرة إلى أن تنفيذ المشروع سيساهم في إتاحة إمكانية التصدير إلى الدول الأخرى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير حوالي 1 مليار جنيه سنويًا، حيث يتم استيراد المنتجات الدوائية التي تدخل في علاج عدد من الأمراض هي (الحروق، أمراض الكبد، أمراض، المناعة وسرطان الدم، أمراض سيولة الدم، أمراض الكلى).

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