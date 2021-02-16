تواصل أعمال تطوير كورنيش أرمنت في الأقصر

تواصلت اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وحماية وتحسين واجهات نهر النيل بمدينة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، وذلك في إطار الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الري لإنقاذ نهر النيل، وتحت شعار «نيل بلا تعديات»، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال تطوير وتجميل وجهات المدن التي تطل على النيل.وأوضح أحمد حارس مفتش حماية النيل بالأقصر، أنه منذ 25 عاما تم إنشاء كورنيش النيل بأرمنت، إلا أنه تعرض للانهيار، ولذلك تم التنسيق بين الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالأقصر، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت لعمل الصيانة بشكل عام للكورنيش، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تتم بطول 1400 متر تبدأ من أمام إدارة الإصلاح الزراعي حتى حدود المدرسة الثانوية بأرمنت.فيما قال أحمد شاكر مفتش حماية النيل بإسنا، أن أعمال الصيانة مقسمة إلى 3 عمليات "كورنيش أرمنت 1، 2، 3"، مضيفًا أنه تم مخاطبة المحافظة بشأن عمل تحسينات واجهة نهر النيل، ومن ثم تم التمويل من قبل محافظة الأقصر، وعلى الفور بدأت أعمال التطوير، لتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة وظهور المدن بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق.