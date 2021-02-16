وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء لجان الثانوية

ترأس الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين لرؤساء لجان ومراقبين اوائل ورؤساء مراكز للثانوية العامة للعام الحالى بحضور الدكتور جمال حسن وكيل المديرية تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.جاء ذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، حيث تم الإنتهاء من إجراء المقابلات للمرشحين من إدارة الخارجة وديوان عام المديرية وتم اليوم إجراء المقابلات للمرشحين من إدارات الداخلة وبلاط والفرافرة التعليمية بشأن ستئناف العمل فى إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين فى المشاركة لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021.