سول تتهم كوريا الشمالية بمحاولة اختراق نظام شركة فايزر الأمريكية

كشف أعضاء من برلمان كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن محاولة اختراق كوريا الشمالية لنظام شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"؛ للحصول على معلومات حول لقاحها المضاد لفيروس كورونا.وجاء ذلك- وفق ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- خلال جلسة مغلقة للجنة المخابرات في الجمعية الوطنية.