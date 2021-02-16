سول تتهم كوريا الشمالية بمحاولة اختراق نظام شركة فايزر الأمريكية
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:50 م
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كشف أعضاء من برلمان كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن محاولة اختراق كوريا الشمالية لنظام شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"؛ للحصول على معلومات حول لقاحها المضاد لفيروس كورونا.
وجاء ذلك- وفق ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- خلال جلسة مغلقة للجنة المخابرات في الجمعية الوطنية.
وجاء ذلك- وفق ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- خلال جلسة مغلقة للجنة المخابرات في الجمعية الوطنية.