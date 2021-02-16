لسلامة المواطنين والسائحين.. غلق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء لسوء الطقس

قرر مدير عام الإدارة العامة لمحميات سيناء التابعة لجهاز حماية البيئة، اليوم الثلاثاء، غلق عدد من المحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء أمام الزائرين، وإلغاء الرحلات نظرًا لسوء الأحوال الجوية والطقس السيئ، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار وذلك لحين صدور إشعار آخر.وتضم المحميات المقرر غلقها، محمية سانت كاترين، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء ولحين اشعار آخر، وكذلك غلق محميات رأس محمد، نبق، أبوجالوم بنويبع، محمية طابا اعتبارًا من غد الأربعاء.وقالت مصادرمطلعة: إن قرارات غلق المحميات تأتي حفاظًا على أرواح المواطنين والسائحين، في ظل سوء الأحوال الجوية، وأن تطبيق تلك القرارت سيتم بمنهى الجدية والحسم.