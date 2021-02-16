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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغاز الطبيعي ورصف الطرق.. أهم مطالب أهالي قرية حانوت ضمن حياة كريمة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:22 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
أحمد فودة
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أشاد أهالى قرية حانوت بمركز زفتى بمحافظة الغربية والتى سيلتحق بها قطار التطوير ضمن 54 قرية و88 تابع لها، بالمجهود الكبير الذى تقوم به الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مبادرة حياة كريمة، مؤكدين أن هذا المشروع يعد بادرة أمل جديدة لكل أهالينا، لأنه سيوفر لهم العديد من الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير حياة تليق بالمواطنين من البسطاء.

"الدستور" التقت بأهالى قرية حانوت التى سيتم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة، وفى هذا الصدد قال عبد الرحمن أبو زهرة أحد أهالى القرية إن أهم مطالب القرية توصيل الغاز الطبيعى ليخدم آلاف المواطنين، وكذلك إنشاء وحدة صحية متكاملة تعمل على مدار 24 ساعة، ورصف الطرق، وتركيب كابلات اتصالات لتخدم التعليم عن بعد.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستغير الحياة فى القرية، وستكتمل كل الخدمات من بنية تحتية، والقرية شهدت حضور عدد من أعضاء اللجان من المحافظة ومركز المدينة للتعرف على احتياجات أهالى القرية، والمنازل التى سيتم إعادة تأهيلها، ليعيش الأهالى بها حياة كريمة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على اهتمامه بالإنسان البسيط فى الريف.

وقدم أحمد إسماعيل أحد أهالى القرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم والمجهود في مشروع حياة كريمة لتحقيق الاستقرار والرقي بالإنسان المصرى، وتوفير سكن كريم وملائم للأسر من الفقراء.
الغاز الطبيعي ورصف الطرق.. أهم مطالب أهالي قرية حانوت ضمن حياة كريمة
الغاز الطبيعي ورصف الطرق.. أهم مطالب أهالي قرية حانوت ضمن حياة كريمة
الغاز الطبيعي ورصف الطرق.. أهم مطالب أهالي قرية حانوت ضمن حياة كريمة
الغاز الطبيعي ورصف الطرق.. أهم مطالب أهالي قرية حانوت ضمن حياة كريمة
الغاز الطبيعي ورصف الطرق.. أهم مطالب أهالي قرية حانوت ضمن حياة كريمة
الغاز الطبيعي ورصف الطرق.. أهم مطالب أهالي قرية حانوت ضمن حياة كريمة
الغاز الطبيعي ورصف الطرق.. أهم مطالب أهالي قرية حانوت ضمن حياة كريمة
الغاز الطبيعي ورصف الطرق.. أهم مطالب أهالي قرية حانوت ضمن حياة كريمة

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