النمسا تشيد بانتخابات كوسوفو وتدعم انضمامها للاتحاد الأوروبي

أشادت النمسا اليوم الثلاثاء بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في كوسوفو يوم الأحد الماضي.وقال الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا - في تصريحات له اليوم الثلاثاء- إن الانتخابات الديمقراطية في كوسوفو أدت إلى تفويض قوي، كما فرضت مسئوليات عالية على الفائزين بالانتخابات، مضيفا أن النمسا سوف تظل شريكًا ملتزمًا لكوسوفو، وتتطلع إلى العمل معًا عن كثب على طريق انضمام كوسوفو إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.