تحصين 123 ألفًا و854 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالشرقية

قال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها السبت 6 فبراير الجاري، تم تحصين 61 ألفًا و996 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية.وأضاف «علي»، في بيان اليوم الثلاثاء، و«تحصين 61 ألف و858 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع، وترقيم 3602 رأس ماشية سواء في مقار اللجان أو الإنتقالي إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات من بيت لبيت».و تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.