«حابى وزيتون والسر المدفون» بثقافة الغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أحدث العروض المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة، والخاصة بالموسم المسرحي الجديد للطفل، حيث استقبل مسرح مصنع مصر للغزل والنسيج أحداث العرض المسرحي "حابي وزيتون والسر المدفون"، والذى يستمر حتى 18 من الشهر ذاته، بالتعاون مع الادارة المركزية للشئون الفنية، تدور أحداث العرض حول شخصية الأمير "حابي" الذي يدفعه والده الملك لحب القراءة والتعلم، حتى تمكن من قراءة كل الكتب الموجودة بالمملكة والممالك المجاورة، ليعتقد أنه وصل إلى نهاية قمة المعرفة، حتى يدرك عن طريق معلمه "بسماتيك" أن العلم والمعرفة لا نهاية لهما، إلي أن يظهر في حياته الأمير "زيتون"، لتبدأ أحداث جديدة ومشوقة، خلال سرد أحداث المسرحية.أكد إبراهيم طنطاوي مخرج العمل أن مسرح الطفل من أعظم اختراعات القرن العشرين، مشيرًا إلى أنه يملك قيمة كبيرة جدًا، فيما أبدى العديد من حضور العرض المسرحي عن سعادتهم البالغة من المستوى الفني للعمل من حيث جودة النص والتي قامت بكتابته هالة مصطفى، أو من خلال الديكور والملابس، وأيضًا الإخراج المسرحي، تضمنت أحداث الرواية صراعًا كبيرًا بين شخصيات العمل، الذي قام بأدائها مجموعة من مواهب قصر ثقافة غزل المحلة، ومن بينهم، باترك نصر الله، في دور "حابي"، ورنا حمزة، التي لعبت دور الأميرة "نفري"، وأحمد حمزة، في دور "الحارس"، فيما قدم مصطفى رمضان شخصية المعلم "بسماتيك"، وصممت الديكور والملابس الفنانة رانيا حداد، وكتب الأغاني، طارق عمار، وموسيقى محمد نبيل، واستعراضات خالد النموري.