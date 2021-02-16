1427 إصابة و39 وفاة جديدة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية 1427 إصابة جديدة و39 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، موضحة أن 386 ألفا و514 شخصا تلقوا التطعيم بلقاح كورونا.وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 436 ألفا و139 حالة، مؤكدة تعافى 413 ألفا و908 حالات، ووفاة 8360 حالة، ووجود 1376 حالة بالمستشفيات، منهم 258 حالة في وحدات العناية المركزة.وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة بين الولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: بورجنلاند 67 وكارينثيا 125 والنمسا السفلى 212 والنمسا العليا 215 وسالزبورج 110 وستيريا 226 وتيرول 78 وفورارلبرغ 22 وأخيرا العاصمة فيينا 372 حالة.