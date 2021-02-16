محافظة القاهرة تواصل تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر

واصلت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر، حسب تكليفات، اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس الإدارة، حيث تم توجيه جميع فرق التجميل والنظافة والإنارة بجميع أفرع الهيئة لليوم الثانى على التوالى لإنجاز تلك الأعمال على وجه السرعة بعد زيارة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لها وتشديده على رئيس هيئة نظافة القاهرة بسرعة الانتهاء من تطوير الحديقة.وتقوم هيئة النظافة في الوقت الحالي بأعمال تطوير من دهانات وتركيب أسوار وزراعة الأحواض وتسوية ورصف المشايات وتقليم الأشجار.كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر من حيث المسطحات الخضراء والدهانات والإنارة وتقليم الأشجار والأسوار الخارجية وتجديد البرجولات والأكشاك وهو ما تقوم به الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بناءً على تعليمات محافظ القاهرة.