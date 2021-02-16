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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الفراعنة دوت كوم» عرض مسرحي للطفل بأبو قرقاص في المنيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:17 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إكتشاف مواهب الطفل وتنميتها من خلال الموسم المسرحى الجديد للطفل، قدم فرع ثقافة المنيا العرض المسرحي بعنوان "الفراعنة دوت كوم" بقصر ثقافة أبوقرقاص، من إنتاج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

العرض تأليف وليد كمال أشعار أشرف عتريس، وألحان عصام الشاذلى، ديكور هلال شرقاوى ملابس رمزى توفيق، إخراج أسامة طه، تمثيل وأداء فرقة مسرح الطفل أبوقرقاص رنا إسماعيل محمد، حسن ياسين يسرى، آلاء نبيل، هدير أشرف، هاجر أحمد، زينب خالد، أيه خالد، بلال خالد، أسماء حسن، بالاشتراك مع محمد شحاته، مريم ناجى، مصطفى رضا، محمد علاء، رحمه حسين، هند حسن، علاء رمضان، محمود رمضان، تدور أحداث العرض حول أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع الازلى بين الخير والشر وذلك فى إطار فنتازى كوميدى مرتكنا على المفردات الشعبية المصرية العريقة.

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