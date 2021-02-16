«قوى عاملة الجيزة»: تسجيل 11 ألفًا و937 عاملًا غير منتظم

قال أحمد نظمي، وكيل مديرية القوى العاملة بالجيزة، إن إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية سجلت 11 ألف و937 عاملًا، تقوم برعايتها اجتماعيًا وصحيًا على مدار العام، من خلال منح يتم صرفها لهم في حالات الزواج والمواليد، ووفاة لأحد الأقارب أو وفاة للعامل تسلم لأسرته، وصلت في العام المالي الجاري 770 ألف جنيه، فضلًا عن المساعدة في إجراء 29 عملية جراحية قدرت بـ98 ألف جنيه، صرفت من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة للعمالة المسجلة.وقدم نظمي، الشكر والتقدير للوزير والمحافظ، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي، واستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتهم.