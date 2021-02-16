«ثقافة الوادي الجديد» تحتفل بذكرى رحيل كوكب الشرق

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث احتفل قصر ثقافة الخارجة بذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم بتقديم عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية وكوكتيل من أجمل ما تغنت به مع المايسترو على السيد، بينما قدم الفرع سلسلة محاضرات تثقيفية منها محاضرة بعنوان "ترشيد واستهلاك المياه"، قدمتها مكتبة شرق بولاق، حاضرها أحمد نظيم، تحدث فيها عن أهمية ترشيد استغلال المياه ونصائح لترشيدها، كما أعد بيت ثقافة الجديدة محاضرة بعنوان "المخدرات وأضرارها وطرق الوقاية منها" حاضرها سيد عبدالحافظ، وناقش فيها أضرار المخدرات وأثارها على الفرد والمجتمع وتحريم المخدرات فى الشريعة الإسلامية.ناقشت مكتبة الطفل والشباب ببغداد كتاب "خطبة النساء فى الشريعة الإسلامية" تأليف عبدالناصر توفيق، ناقشه أحمد محمد، وقدم بيت ثقافة القصر ورشة حكى بعنوان "الوقت كالسيف" من تقديم خضرة محمد، كما قدم بيت ثقافة صنعاء فقرات مواهب فى الشعر والغناء، وقدم بيت ثقافة ناصر الثورة مجموعة قصص عن العدل قامت بسردها ناريمان محمد، بجانب تنظيم بيت ثقافة بلاط ورشة فنية لتصميم هدايا تذكارية بمشاركة نفيسة عبدالله، كذلك أعد قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة حكى بالعرائس بعنوان "استغلال أوقات الفراغ فى إجازة نصف العام" وتنفيذ عرائس قفازية مع نهى سليم.