لضمان الجاهزية المستمرة.. نشر معدات رفع المياه بأحياء المحلة

وجه اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بسرعة نشر معدات رفع المياه الخاصة بالأحياء، وفرع شركة مياه الشرب، والصرف الصحي والحماية المدنية بشوارع مدينة المحلة، وخاصة المناطق الحيوية نفق الكوبرى السفلى، وميدان الشون، ومنطقة بنزايون، وشارع البحر، وميدان المشحمة، وشارع سكة زفتى، وشارع محب، وسكة المحلة - طنطا لتكون جاهزة على مدار 24 ساعة لأعمال رفع مياه الأمطار.وأشار رئيس مدينة المحلة، أن هذا يأتي في إطار استعداد رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، لمواجهة موجة الطقس السيء التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وذلك حتى نهاية الأسبوع، لافتا إلى انعقاد غرفة العمليات الطارئة بالديوان العام لمجلس المدينة على مدار اليوم لمتابعة الأحوال الجوية والتعامل مع شكاوى المواطنين فور ورودها.جدير بالذكر أنه تم توجيه جميع رؤساء الوحدات المحلية القروية، بتجهيز كاسحات رفع المياه والاستعداد للعمل على مدار اليوم لرفع أى تجمعات من المياه بالقرى، مع البدء الفوري لتمهيد الطرق ورفع آثار مياه الشتاء من الطرقات وفتح الشوارع لحركة سير المواطنين والسيارات.