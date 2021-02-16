«الرى»: خطة متكاملة لتطوير الحدائق والمتنزهات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة متكاملة لتطوير كل الحدائق العامة والمتنزهات التابعة لها بالمحافظات، ومنها قناطر الدلتا، لتكون متنفسًا للمواطنين، وذلك إطار خطة تطوير كل الحدائق، بالإضافة إلى مراجعة جميع مراحل التطوير الجارية، وتطوير المباتى الإدارية والوقوف على أعمال تصنيع مهمات التطوير التي تتم ذاتيًا، ومراجعة التصميمات النهائية لمحلات سور حديقة النيل التي سيبدأ العمل بها قريبًا.وتفقد المهندس سيد عبدربه، استشاري وزارة الموارد المائية والرى للتخطيط العمراني، الثلاثاء، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة تطوير كل الحدائق العامة والمتنزهات التابعة للوزارة، ومنها موقع تطوير سور حديقه النيل بإنشاء محلات جديده من طابقين تتوافق مع التطوير الذي تم للحديقة وتجميله وتوسعه مدخل مدينه المناشي.كما تمت مراجعة التصميمات وتخطيط وتوقيع الأبعاد على الأرض تمهيدا للبدء الفوري في أعمال التنفيذ، بحضور المهندس أشرف درويش المدير العام، ومهندسي الإدارة القائمين على التنفيذ، كما تفقد أعمال تطوير حديقة البحيرة، ومدخل حديقة عفله الجديد.وبدأت الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا، تنفيذ أعمال التطوير والصيانة داخل الصوب والمشاتل الزراعية من توسعة المسطحات المنزرعة وزيادة الإنتاج، وصيانة وتطهير فرع رشيد امام حديقه النيل، وأعمال قياس تصرفات الرياح البحيري، استعدادًا لاستقبال الزائرين عند اتخاذ قرار بإعادة فتح الحدائق، التى تضم أشجارًا فريدة ومعمرة ونادرة مثل النخيل المملوكي.