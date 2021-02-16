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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الطود يفوز بدوري مراكز الشباب في الأقصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:15 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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شهدت محافظة الأقصر، فعاليات ختام دورى مراكز الشباب النسخة الثامنة بالمحافظة، وذلك بالمبادرة النهائية بين كل من مركز شباب الطود ومركز شباب البعيرات، والتى انتهت بفوز مركز شباب الطود بضربات الترجيح، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وحفنى بركات حفنى مدير عام المديرية.

وقال حفنى بركات حفنى مدير شباب ورياضة الأقصر، إنه حضر فعاليات الحفل النهائي لختام دورى مراكز الشباب النسخة الثامنة، كل من محمد عطا نائب مجلس الشيوخ، وصلاح رشوان وكيل المديرية لشئون الرياضة، وفتحي خير القائم بأعمال وكيل المديرية لشئون الشباب، كما حضر النهائي أيضًا مديرى الإدارات الفرعية، حيث فاز مركز شباب الحسينات على مركز شباب القرنة 10، مقدمًا التهنئة لمركز شباب الطود ممثل محافظة الأقصر لنهائى دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وفى نفس السياق، عقد حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، الخميس الماضى، اجتماع موسع مع مديرى الإدارات المركزية والفرعية، بحضور صلاح رضوان وكيل المديرية، وفتحى خير القائم بأعمال وكيل المديرية لشئون الشباب، وذلك لبحث المشكلات التى واجهت المديرية وإدارتها المركزية والفرعية فى الفترة السابقة والتحديات التى تواجه قطاع الشباب والرياضة بالأقصر فى الفترة المقبلة وكيفية تخطيها والتغلب عليها.

وخلال الاجتماع سلط حفنى بركات حفنى مدير شباب ورياضة الأقصر، الضوء على مبادرة حياة كريمة والتى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى سوف تتناول كمرحلة أولى تطوير قرى مركزى إسنا وأرمنت، ومنها تطوير المنشأت الرياضية والشبابية بتلك المراكز، حيث أن الدولة تسعى لتحقيق أهداف هذه المبادرة بما يفوق أى تصور، وقدم مديرى الإدارات التهانى لمدير المديرية لتجديد الثقة فيه من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى لفترة.

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