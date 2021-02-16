«قصة صورة» للأدبنودي وأمل دنقل في «الغرفة رقم 8»

علاقة صداقة قوية جمعت بين الشاعرين عبدالرحمن الأبنودي، وأمل دنقل، حتى أن آخر لحظات لدنقل في الحياة كانت برفقة الدكتور جابر عصفور، والأبنودي الذي كان صديق عمره، إذ كان يمكث خلال السنوات الأخيرة من حياته في الغرفة رقم 8 بالمعهد القومي للأورام، حيث كان يعاني من مرض السرطان اللعين، الذي ظل يحاربه بما يقرب من 4 سنوات.وطوال هذه الفترة، لم يتخلف الأبنودي عن زيارة صديقه أمل دنقل، بل كان دائم الوجود بجواره يدعمه ويسانده، وبحسب شقيق دنقل في تصريحات صحفية سابقة، فإن الأبنودي كان هو المشرف على تنفيذ وصية أمل دنقل، بدفنه بالقرب من قبر والده، ولم يهدأ إلا بعد أن استقر جسد صديقه بمثواه الأخير.وهذه الصورة التقطت للشاعرين عبد الرحمن الأبنودي وأمل دنقل داخل الغرفة التي كان يمكث فيها الأخير أثناء فترة مرضه بمعهد الأورام، وظهر الأبنودي في الصورة واقفا بجواره ويستمع إليه، وكأني يحكي عنه معاناته وآلالامه مع المرض.رحل أمل دنقل عن دنيانا في يوم السبت الموافق 21 مايو عام 1983 لتنتهي معاناته، بينما الأبنودي توفي يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2015، وظل الأبنودي حريصا على زيارة مقبرة دنقل بقرية القلعة بمركز قفط التابع لمحافظة قنا منذ وفاته، وحتى قبل أن ينهكه المرض، الذي جعله غير قادر تماما.