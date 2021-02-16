«الحرية المصري» يثمن فرض الضرائب على مكافأت النواب

أعلن حزب الحرية المصري، برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود، تأيده الكامل لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وفرض ضرائب على مكافاة النواب، مؤكدًا على أهميته أن يكون النائب مثالا يحتذى به للالتزام بالقانون فهو بالأصل مواطن عادي يقدم خدمة عامة للمواطنين دون السعي للحصول على مزايا تفضيلية.وأوضح الحزب، في بيان، أنه بإقرار مجلس النواب للائحة الشيوخ أصبح للغرفة التشريعية الثانية اختصاصات واضحة وصريحة، والتي من شأنها أن تصب في صالح الشعب المصري من آراء ومقترحات ومتابعات حقيقة على أرض الواقع.وطالب حزب الحرية المصري، بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، ليتم فرض ضرائب على مكافاة النواب، خاصة وأنهم يُعتبرون فرد من أفراد المُجتمع المصري، ولأبد من مساندة الدولة المصرية في المحنه التي تمر بها الأن من مواجهة فيروس كورونا القاتل؛ وللعبور بها إلى بر الأمان بأقل الخسائر، لافتًا إلى أن فرض الضرائب على النواب يُساهم في تحقيق العداله الإجتماعية والمساواه بين الجميع.