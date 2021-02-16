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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«جورجينا» تبرز جمالها بإطلالة جديدة على «إنستجرام»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:14 م
جورجينا
جورجينا
سارة ساويرس
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تألقت النجمة جورجينا بأحدث إطلالة لها، تبرز جمالها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، مما حازت على إعجاب أكثر من مليون متابع.

وتألقت جورجينا بإطلالة شتوية كاجول، أنيقة، حيث ارتدت جاكيت زيتي اللون، تزينه ياقة من الفرو، وتحته توب كروب أسود اللون، ونسقت معه بنطال "جراي" اللون، وبوت جلدى أسود اللون، كما أكملت إطلالتها بشابو أسود اللون أنيق وجعلت شعرها الطويل منسدلًا على أكتافها.

وفى أكثر من مناسبة أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على ارتباطه بعارضة الأزياء جورجينا، والتقدم لطلب الزواج من صديقته، بعد علاقته بها منذ 4 سنوات ماضية.

وتجمع رونالدو وجورجينا، علاقة عاطفية منذ يونيو 2016، ومن وقتها وهما ينشران صورا لهما سويا فى كافة المناسبات والإجازات، بل وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، ومنها أعلنا خطبتهما في عام 2018، ولكنها لا تزال قيد التخطيط.

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