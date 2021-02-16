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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوى العاملة يسلم وثائق تأمين لـ0 آلاف عامل غير منتظم بالجيزة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:13 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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سلم محمد سعفان، وزير القوى، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وثائق تأمين أصدرتها الوزارة لـ8 آلاف و923 عاملًا غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، وتحملت تكلفتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي.

وأكد سعفان، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي استهدفت المواطن المصري في كل بقاع الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية وحماية عمال مصر بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، منوهًا إلى أن الوزارة قد قامت بتسليم هذه الوثيقة لـ3593 عاملًا غير منتظم بمحافظة بورسعيد، و12 ألف و642 عاملًا بمحافظة القليوبية، و31 ألف و196 عاملًا بمحافظة القاهرة.

وأوضح، أن العامل المصري هو أهم ترس في منظومة العمل، وبالتالي كان لزامًا علينا الاهتمام به وتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام له، حيث أن وزارة القوى العاملة هى الجهة الوحيدة التى لديها إدارة لرعاية تلك الفئة من خلال مديرياتها في 27 محافظة.

وشدد وزير القوى العاملة على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على ضمان حياة كريمة لأبنائها، وتوفير الأمان لهم دائمًا، في اليوم وغدًا وفي المستقبل، وتحاول أن تستقرأ المستقبل وتنظر للأمام حتى توفر لمواطنيها كل سبل الرعاية، ولذا يجب على كل أبناؤها رد الجميل لها، بحمايتها وصون ترابها ضد الشرذمة التى تحاول تشويه صورتها أمام العالم أجمع وتنكر خيراتها.

وكان قد وجه الوزير مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالبدء في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجانًا، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومي جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التي يعمل بها، مشددًا على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك البطاقات في أقرب وقت ممكن، وتصبح شرط للحصول على الرعاية التى تقدمها المديريات لتلك الفئة.

كما قدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالجيزة وبديوان عام الوزارة، على هذا الجهد الطيب، كما طلب منهم مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم.

ومن جهته، أشاد محافظ الجيزة بدور وزارة القوى العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مبديًا الاستعداد التام للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن في سبيل حماية العمال، ما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري.

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