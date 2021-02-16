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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

89 وفاة و8011 إصابة بكورونا فى إيران

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:20 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 89 حالة وفاة و8011 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن حصيلة الإصابات اليومية الجديدة هي الأعلى منذ 12 ديسمبر.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و534 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 59 ألفًا و117 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين تجاوز المليون و310 آلاف حالة، وفقًا لما أوردته وكالة "إرنا".

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