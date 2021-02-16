فلسطين تسجل 6 وفيات و1043 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات و1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و777 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.واضافت في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وكشفت عن تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (الخليل 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، قلقيلية 1)، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 67 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.