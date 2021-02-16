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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:58 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
الدستور
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تصدرت مؤشرات محرك البحث الأشهر عالميًا "جوجل" زيادة أعداد الزيارات عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تحاول الدولة المصرية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المدني وبجميع موسسات الدولة سواء مؤسساتها العملية والتعليمية والمجتمعية أيضا كي يتم دمجهم والاستفادة من خبراتهم ونشاطاتهم المختلفة وطاقاتهم العالية في كافة التخصصات.

وفي هذا الصدد، يقدم لكم موقع "الدستور" رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وشروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

-الخطوة الأولي: تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

- الخطوة الثانية: اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

- الخطوة الثالثة: ادخال الرقم القومي وكافة من البيانات المطلوبة مثل:-( الاسم- رقم الهاتف- العنوان).

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

1 - أن يكون الشخص الراغب في استخراج كارت الخدمات المتكاملة مصاب الشلل الرباعي، أو الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.

2 - أن يكون مصاب بمرض الجذام.

3 - الأشخاص المصابون بمرض طيف التوحد.

4 - الأشخاص ذوو القادمة.

5 - أصحاب صغر أو كبر حجم الرأس.

6 - مصابو متلازمة الداون.

7 - المصابون بفقد السمع التام، وأيضًا فقد البصر.

8- أصحاب الإعاقات المتعددة، ومصابي ضمور في العضلات.

9 - المصابون بتيبس المفاصل في أطراف متعددة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن المستندات المطلوبة لاستخراج المواطنين بطاقة الخدمات المتكاملة المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي يجب توافرها لاستخراج البطاقة علي النحو التالي:

- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي السارية للشخص الراغب في إستخراج بطاقة خدمات متكاملة.

- إحضار 3 صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة.

- إحضار للتقارير الطبية التي تظهر حالة ذوي الاحتياجات الخاصة، علي أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.

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