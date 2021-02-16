حبس سيدة لممارسة الدعارة «أونلاين» بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس سيدة لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالتحريض علي الفسق والفجور علي مواقع التواصل الاجتماعي وانشاء صفحة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي هاتفها المحمول لفحصه.و تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، يفيد برصد إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات، تبدي من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها سيدة، وألقي القبض عليها اثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.وبمواجهتها قررت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الصفحة المشار إليها مقابل مبالغ مالية، وأضافت بإنشائها لتلك الصفحة لذات الغرض، وضبط هاتف محمول خاص بها وبفحصه تبين وجود رسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.