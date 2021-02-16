محافظ المنوفية يكرم وكيل الأوقاف السابق لبلوغه سن المعاش

كرم اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام الشيخ أحمد عبد المؤمن يونس وكيل وزارة الأوقاف السابق لبلوغه سن المعاش، حيث قدم له درع المحافظة، متمنيا له دوام الصحة والتوفيق، مؤكدا على دوره الهام والفعال خلال الفترة الماضية في العمل.كما استقبل المحافظ الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف الجديد وهنأه بمهام منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل الدعوي داخل المحافظة ونشر تعاليم الدين السمحة، ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي الاستمرار بأعمال التطهير والتعقيم المتواصل داخل المساجد حفاظا علي صحة وسلامة المصلين، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع وزارة الأوقاف في أعمال إحلال وتجديد المساجد بنطاق المحافظة.