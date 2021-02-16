مخاطر برومات البوتاسيوم التي حذرت «التموين» من استخدامها في الخبز

ما هي مادة برومات البوتاسيوم ؟

الجريدة الرسمية تمنع استخدامها

دراسات عملية

منذ أيام قليلة نشرت الجريدة الرسمية قرارًا بمنع استخدام مادة كيمائية تسمي برونات البرتاسيوم، والتي اعتمدت عليها المخابز وشركات مياه، رغم حظرها في دول العام منذ سنوات بعد أن دراسات علمية تسببها فى الإصابة بأورام سرطانية.والسؤال: ماهي مادة برومات البوتاسيوم، ومتى تم حظرها عالميًا؟، "الدستور" تستعرض القصة الكاملة.محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، أكد أن المركز حذر من استخدام مادة برومات البوتاسيوم منذ مارس ٢٠١٥ لأنها سامة ومحظورة بكثير من دول العالم منذ سنوات طويلة.وتابع أن مركز الحق في الدواء أعاد تحذيره حول خطورة هذه المادة في عام ٢٠١٦، موضحًا في منشور على صفحته الشخصية عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أن هناك كثير من المنتجات الغذائية المتداولة في السوق تسبب أوراما سرطانية ولم يمنع استخدامها رغم منع تداولها في العالم، والتي يدخل في تركيبها الدهون النباتية مثل السمن والجبن المهدرج نباتي الدهن.مركب كيميائي عبارة عن مادة مؤكسدة قوية جدا وتأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق، وكانت واحدة من أهم الإضافات الغذائية التى تستخدم فى حفظ الطعام او تغيير الطعم واللون والملمس فاستخدمت كمادة محسنة للخبز، كما تستخدم فى صناعة الأجبان والبيرة وفى معادلة الرقم الهيدروجينى فى مساحيق التجميل وتستخدم بصورة واسعة فى مجال تعقيم المياة.منذ يومين نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج جميع أنواع المخبوزات والمعجنات المختلفة لاحتوائها على مواد مسرطنة.وتضمن قرار وزارة التموين "يحظر على أصحاب المخابز السياحية والبلدية ومحال الحلوى استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المعجنات والمخبوزات، كما نصت المادة الثانية من القرار على أن من يخالف القرار يُعاقب وفقا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، على أن يتم ضبط المادة وإعدامها، إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.وقال الخبير الزراعي محمد سالم، إن بعض الدول الأجنبية حظرت استخدام مادة برومات البوتاسيوم منذ سنوات طويلة بعد إشتباه تسببها في الإصابة بأورام سرطانية، على رأسها هذه اليابان التي حظرتها في عام 1990.وتابع في تصريحات إعلامية أن منظمة الصحة العالمية حذرت العالم من استخدامها لتسببها في الإصابة بسرطان البروستاتا والجهاز الهضمي بعد قرار اليابان بحظرها ب3 سنوات، مشيرًا إلى تأخر مصر في حذرها فاعتمدت عليها كل المخابز حتى أيام قليلة سابقة.أشارت نتائج دراسات عرضتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، أجريت على حيوانات في عدد من دول العالم إلى أن تناول البرومات أدى لظهور أورام في عدة أجزاء من الجسم بما فيها الكلى والغدة الدرقية في (ذكور الجرذان).وظهرت أورام في الكلى بالنسبة للإناث من الجرذان، وبناء على دراسات أجريت على حيوانات، تم تصنيف مادة البرومات من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في المجموعة 2B (أي مسبب محتمل للسرطان عند الإنسان).وأكدت الدراسة ظهور بعض حالات التسمم بالبرومات المسجلة بالنسبة للإنسان وأن معظمها كانت بسبب التعاطي المباشر لمحاليل تحتوي على برومات بنسب عالية (مقارنة بما تتطلبه مواصفات مياه الشرب المعبأة المعالجة بالأوزون) مثل محاليل صبغ الأقمشة، وتمثلت أعراض التسمم بـغثيان، تقيئ، آلام في البطن، احتباس بالبول، إسهال، ودرجات مختلفة من التأثير على الجهاز العصبي المركزي، ومعظم هذه الأعراض قابلة للشفاء