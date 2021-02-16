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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئاسة مركز ومدينة الزقازيق تداهم مقهى وتصادر 7 شيش

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:49 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة ٧ شيش من مقهي مخالف بطريق الأحرار.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات علي الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة علي المقاهي والكافتريات لضبط المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

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