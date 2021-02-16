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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: مشروع للوقاية من الأمراض العابرة للحدود فى مصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:51 م
الدكتور عبدالحكيم
الدكتور عبدالحكيم محمود
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم الاتفاق مع ممثل مُنظمة الأغذية والزراعة للأمم على استمرار مشروع البرنامج العالمي للأمن الصحي لمدة 4 سنوات من حتى 2024، حيث إن المشروع يعتبر استمرارًا للتعاون بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وحدة الطوارئ للأمراض العابرة للحدود، (الاكتاد)، التي تم إنجازها في قطاع مُكافحة مرض انفلونزا الطيور على مدار أكثر من 12 عامًا والاستفادة من البنية التحتية التي تم تأسيسها.

وأضاف محمود، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المشروع سيستمر قرابة أربعة أعوام حتى 2024 من أجل تعزيز الوقاية من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود والمتوطنة والكشف عنها والاستجابة لها وللتهديدات التي تمثلها مقاومة مضادات الميكروبات في مصر التي سيكون لها تأثيرات قومية وإقليمية في تعزيز مراقبة أمراض الحيوان والأمراض الحيوانية العابرة للحدود من الخارج.
وأوضح، أنه من أهداف المشروع رفع كفاءة وقدرات الخدمات البيطرية متضمنة كل مديريات الطب البيطري والمعامل المرجعية من خلال دعم البنية التحتية من معدات وأجهزة وتأثيث للوحدات والمعامل البيطرية وتوفير المُشخصات والتدريب المكثف للبيطريين والمربين والدعم الفني واللوجستي لكل استراتيجيات وأنشطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمواجهة التحديات الناتجة من انتشار الأمراض الحيوانية وآثارها على الاقتصاد وصحة الإنسان وكذا الآثار السلبية على صغار المربين.
وأكد رئيس الهيئة البيطرية، أن هذا المشروع كأحد المشروعات ذات الأولوية لوزارة الزراعة، في إطار البرنامج الوطني لمصر (2018-2022) والموقع في 23-4-2018 والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة2019.

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