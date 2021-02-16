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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تلمح إلى احتمال عدم التواصل مع بايدن بشأن برنامج إيران النووي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:53 م
منار أحمد
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شددت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشديد العقوبات على طهران وتوجيه إنذار عسكري يعتد به لها، مشيرة إلى احتمال عدم تواصلها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول استراتيجية التعامل مع برنامج إيران النووي.

جاء هذا على لسان مبعوث إسرائيل لدى واشنطن في وقت حساس بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يستعد لخوض معركة إعادة انتخابه الشهر المقبل. وعاود نتنياهو استخدام نبرة حادة إزاء إيران في حين لم يحدث أي اتصال مباشر بينه وبين بايدن حتى الآن.

وقالت الإدارة الأمريكية الجديدة إنها تريد الرجوع إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إذا عاد الإيرانيون للوفاء بالتزاماتهم.

وكان الرئيس السابق دونالد ترمب قد انسحب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على طهران.

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