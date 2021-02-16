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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: تطوير منظومة الإسعاف بـ846 مليون جنيه

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:10 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تطوير ورفع كفاءة منظومة الإسعاف المصرية بـتكلفة إجمالية بلغت 846 مليون جنيه.

وأوضحت زايد، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية بالقطاع الصحي، بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم توفير خدمات إسعافية لتغطية التوسع في المحاور والطرق الجديدة التي يتم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال زيادة أسطول سيارات الإسعاف إلى 407 سيارات بتكلفة 402.5 مليون جنيه بالإضافة إلى تطوير مقر الإسعاف النهري بمحافظة أسوان وتزويده بـ "لانش" إسعاف نهري بتكلفة 1.2 مليون جنيه.

كما أشارت الوزيرة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الإسعاف من خلال تطوير وإنشاء نقاط تمركز الإسعاف على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 30 نقطة إسعاف، وإنشاء 14 نقطة جديدة، وتطوير 4 مراكز إسعاف رئيسية بتكلفة 12.9 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة المبنى الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية الجديد 429 مليون جنيه.

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