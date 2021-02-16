إحالة مدير الشئون القانونية بجامعة المنصورة ومساعده للمحاكمة

أمرت وزارة العدل في القضية رقم 19 لسنة 63 قضائية عليا بإحالة مدير عام إدارة الشئون القانونية بجامعة المنصورة وأحد مساعديه للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن "خ. ع. ع"، المحامي بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة تراخى في تنفيذ الحكم الصادر بشأن الطعن رقم 681 لسنة 27 قضائيةالمقام من الجامعة جهة عمله ضد أ. ع. ا، أخصائي شئون عاملين بالجامعة على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2610 لسنة 42 قضائية في الفترة من 27 نوفمبر 2016 حتى 2 ابريل 2019 بالمخالفة للتعليمات.وأضافت التحقيقات أن المحال لم يتحرى الدقة لدى اعداد مذكرة بالعرض على رئيس الجامعة المؤرخة بتاريخ 19 ابريل 2019 بشأن الحكم الصادر في الطعن رقم 542 لسنة 39 قضائية بأن ضمنها بيانات مغايرة لموضوع الدعوى مسايرًا في ذلك الخطأ الوارد بالطعن بشأن أحقية المدعي في صرف الفروق المالية المترتبة على مدة خدمته رغم أن طلبات المدعي كانت المطالبة بالغاء القرار، ودون الإكتراث بذلك الخطأ حتى إقامة دعوى البطلان في 16 سبتمبر 2019.وأكدت التحقيقات أٔن "ع. ا. ا"، مدير عام إدارة الشئون القانونية بجامعة المنصورة أهمل في الإشراف على المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة الثانية.