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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتحاد نقابات المهن الطبية ينتهي من مسودة ميثاق الشرف الإعلامي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:03 م
الدكتور إيهاب هيكل
الدكتور إيهاب هيكل
فاتن خديوى
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قال الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، نقيب أطباء الأسنان، إن الاتحاد انتهى من إعداد مسودة ميثاق الشرف الإعلامى لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، وجارى مراجعتها من قبل النقابات الطبية الأربعة لإضافة التعديلات الملائمة لطبيعة كل مهنة، مثل إضافة الصيادلة لضوابط خاصة للإعلان عن المنتجات الدوائية والصيدلانية، والبيطريين لمنع غير المتخصصين من التحدث فى الثروة الحيوانية.
 
وأوضح هيكل، أن الميثاق يضم حوالى 10 بنود، تُلزم الطبيب بإخطار نقابته كتابيا برغبته فى الظهور بالإعلام المرئى أو المسموع، مع إدارج نسخة من المحتوى العلمى المقرر إذاعته قبل التسجيل، وذكر اسم البرنامج والقناة أو الصحيفة فى حال كتابته لمقالات بالصحف، وفى حال الظهور بأحد البرامج المباشرة "لايف" لابد من الإلتزام بما ورد باللائحة، واحترام زملائه بما يتماشي مع آداب المهنة وأخلاقياتها، أو نسب إنجاز غير حقيقي لنفسه وإلا سيتم إحالته للجنة التأديبية.
 
وأضاف: "كما تنص المسودة على أن يكون الظهور الإعلامى أو الإعلانى عبر كافة الوسائل الإعلامية بصورة لائقة، ولا يقلل من شأن المهنة، وألا يتضمن الحديث محتوى كاذب أو مضلل، ويحظر على أعضاء الاتحاد تعريف أنفسهم بوسائل الإعلام بغير الشهادات أو الدرجات العلمية الحاصلين عليها، ويكتفى بذكر الأسم والصفة المهنية والتخصص، وفى حال عرض صورة أو وثائق طبية لابد من الحصول على موافقة المريض خاصة فى حال ظهور الوجه، بالإضافة إلى حظر منح مشورة طبية أو تشخيص أو توصية بعلاج من خلال وسائل الإعلام، وكذلك منع ذكر الأراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها مالم يكن مؤهلا لذلك، أو تناول موضوعات بحثية جدلية، بالإضافة إلى منع الإعلان عن حلول زائفة عن طرق العلاج لكسب حالات أو إيهام المريض بالوصول لنتائج أكثر إيجابية".
 
وأشار نائب رئيس الاتحاد، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بالاتحاد للبت فى المحتوى العلمى فى كافة التخصصات قبل إذاعتها بوسائل الإعلام المختلفة، موضحا أن الاتحاد سيخطر المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ببنود هذا الميثاق فور الإنتهاء من مراجعتها لتفعيلها.

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