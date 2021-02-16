الطقس السيئ يرفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية وجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق دائرة المحافظة، بالإضافة إلي تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وربطها بغرفة عمليات مديرية الصحة لمتابعة حالات الطوارئ، وذلك تزامنًا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة على أماكن متفرقة بنطاق المحافظة.شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديرية الشئون الصحية وهيئة الإسعاف وجميع الجهات المعنية لمواجهة الحالات الطارئة والتعامل معها بكل سرعة، بالإضافة إلى التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك حتى الانتهاء من حالة تقلبات الطقس واستقرار الأحوال الجوية.