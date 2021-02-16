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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدا.. مفاجأة لبشرى من زوجها في «عيد الحب» مع منى الشاذلي (صور)

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:06 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يشهد برنامج "معكم من الشاذلي" مساء غد الأربعاء حلقة عن "عيد الحب" تتلقى خلالها الفنانة بشرى مفاجأة خاصة من زوجها سالم هيكل في أول "فالنتين داي" لهما عقب زواجهما وذلك علي فضائية cbc.

وتظهر بشرى إعلاميا للمرة الأولى بصحبة زوجها سالم هيكل، الذي يكشف تفاصيل ارتباطها، وقصة الحب التي استمرت قرابة 25 عاما.

وكشفت بشرى كواليس إعلان خطبتها على هيكل خلال مهرجان الجونة، وكيف ساهم زملاؤها في الوسط الفني بإعداد المفاجأة التي جهزها خطيبها لها وسط انشغالها بترتيبات المهرجان.

وفي الفقرة الثانية من الحلقة، تحاور الشاذلي، الباحثة الدكتورة فادية كمال اللبنانية السورية التي تعمل بكلية الطب بجامعة بنسلفانيا، والتي نشرت مؤخرا دراسة بدورية "ساينس ترانسيشنال ميديسن"  والتي تعرض من خلالها ما يبدو إنه أمل جديد لمرضى تآكل الغضاريف، من خلال أحد الأدوية الشائعة لعلاج الاكتئاب.

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