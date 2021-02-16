ضبط 4 أطنان أسمدة كيماوية قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج

تمكن ضباط شرطة التموين بسوهاج من ضبط شخصين يُديران مخزني أسمدة بمركز المراغة شمالي المحافظة؛ لحيازتهما وعرضهما أسمدة كيماوية محظور تداولها خارج بنك التنمية والائتمان الزراعي لبيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط 4250 كجم أسمدة.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط شخصين يُديران مخزنين أسمدة لحيازتهما وعرضهما أسمدة كيماوية محظور تداولها خارج بنك التنمية والائتمان الزراعي لبيعها في السوق السوداء، وتم ضبطهما وبحوزتهما 4250 كجم أسمدة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.