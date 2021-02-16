محافظة القاهرة تسلم «باكيات الخمسين» بحي البساتين

واصلت محافظة القاهرة تنفيذ خطتها الخاصة بالأسواق وإقامتها بشكل حضاري، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات من محدودي الدخل.وسلم اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، الباكيات التي تم تجهيزها بشارع الخمسين بجوار الورش لنقل أصحاب باكيات مساكن اطلس لعمل نزلة من الطريق الدائري.أخلت أجهزة حي البساتين منطقة أطلس من قاطني الباكيات، لتسليم المنطقة لهيئة الطرق والكباري لعمل نزلة للطريق للدائري، ويأتي تنفيذ" باكيات" الخمسين إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال.كانت أجهزة الحي قد أنشأت 100 باكية بشارع الخمسين بجوار الورش، لنقل أصحاب باكيات مساكن اطلس، وتفقد رئيس حي البساتين المشروع لمتابعة الأعمال لنقل الورش.