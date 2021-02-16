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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

درة وزوجها يخطفان الأنظار على غلاف مجلة ELLE (صور)

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:57 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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تألقت النجمة درة وزوجها المهندس هاني سعد، نجما غلاف مجلة Elle، بمجموعة من الإطلالات التى كشفت عن أناقة مثالية، نشرتها الفنانة درة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، مما حازت على إعجاب الالاف من المستخدمين.

واعتمدت درة مجموعة من الإطلالات الراقية، حيث اختارت ارتداء تيير ذو طابع كلاسيكي لونه أوف وايت مزين باللون الأسود على الجانب، ونسقت معه بوت أسود اللون، من اختيار ستايليست ميساء وسحر عزب، فيما تألق زوجها المهندس هانى سعد بجاكيت جلدى أسود اللون، مع قميص وبنطال أنيق بنفس اللون، ونسق مع إطلالته حذاء جلدى.

وكتبت عنهما المجلة، عبر حسابها الرسمي على انستجرام": "ثنائي الحب رقم واحد في الوطن العربي النجمة درة والمهندس هاني سعد، في مقابلة حصرية بمناسبة عيد الحب، يتحدثان عن عشقهما، أمنياتهما، ومشاريعهما المستقبلية".

ومؤخرًا، أثار الثنائي الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت درة صورة تجمعها بصحبة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، ومن خلفهما سيارة من ماركة "بنتلي فلاينج سبير 2020"، حيث ظن الكثيرون أن تلك السيارة هي مفاجأة زوج دُرة لها في عيد الحب، ولكنها سرعان ما نفت هذا الأمر عبر خاصية "ستور" على حسابها على إنستجرام، مشيرة إلى أن هذه الصورة تم التقاطها لهما فى دبي، موضحة: "ولكن السيارة ليست ملكا لي أو لزوجي".

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